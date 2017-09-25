الأخضر يكسب أوزبكستان.. والأردن تتأهل بتصفيات كأس آسيا للناشئين

ماجد محمد(صدى):

فاز منتخب الناشئين لكرة القدم، على نظيره الأوزبكي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب نادي الرياض بالرياض ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا للناشئين لكرة القدم.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأخضر إلى 9 نقاط في المركز الثاني, بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المنتخب الأردني الذي خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، فيما لم يتمكن الأخضر من التأهل كونه لم يحقق نتيجة أفضل من المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في المجموعات العشرة للتصفيات.