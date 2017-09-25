بالصور.. الحكومة والبرلمان المصريان في حفل سفارة المملكة باليوم الوطني

خاص(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة بجامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان، رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في احتفال السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الوطني للملكة الـ87 في أحد المقرات الدبلوماسية التابعة للسفارة بالقاهرة.

كما شارك المسئولون المصريون مع سفير المملكة؛ في تقطيع تورتة الاحتفال، وتم تقديم استعراض غنائي بالسيوف وعرض أفلام تسجيلية عن تاريخ المملكة.