بالفيديو والصور.. احتفالات المواطنين باليوم الوطني الـ87 للمملكة

محمد السعران وبدر الحارثي(صدى):

رصدت كاميرا ” صدى ” أجواء احتفال المواطنين باليوم الوطني للملكة رقم 87 ، وهو اليوم الذي توحدت فيه المملكة، وتغيير مسماها من مملكة الحجاز إلي المملكة العربية السعودية، منذ عام 1932، وتلاهما المملكة العربية السعودية الثالثة علي يد عبد العزيز ابن سعود، والتي صارت فيما بعد سلطنة نجد، وأطلق عليها بعد ذلك مملكة الحجاز ونجد، حتي توحدت أراضي المملكة في الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 1932 م.

ورفع عدد من الأهالي التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة وقالوا في تصريحات لـ ” صدى ” بهذه المناسبة، إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – رحمه الله – في توحيد المملكة تحت راية ” لا اله إلا الله محمد رسول الله ” ، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات .

كما أرسل ملوك ورؤساء الدول العربية؛ بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني، برقيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة.