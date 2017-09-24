بالصور.. هيئة الهلال الاحمر تنهي مشاركتها في احتفالية اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي مشاركتها في اليوم الوطني (٨٧)، حيث تمثلت مشاركة الهيئة بتواجد الفرق الإسعافية والتطوعية بكامل طواقمها في اماكن الإحتفالات والتجمعات التي تم تهيئتها من قبل أمارات المناطق أحتفاءً واحتفالاباليوم الوطني بالاضافة الى تغيير انارة مباني الهيئة الرئيسية في كافة مناطق المملكة وعرض مواد مرئية على واجهة المباني تحاكي مسيرة النهضة التي عاشتها المملكة منذ تأسيسها .

وقد حرصت الهيئة منذ أكثر من اسبوعين على الاستعداد والتجهيز لتغطية هذه الاحتفاليةالوطنية المهمة، وحظيت هذه المناسبة بمتابعة مباشرة من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم على تواجد الفرق الإسعافية في جميع اماكن الإحتفالات من مسارح أو شوارع وغيرها من اماكن التجمعات المهيئة للأحتفال لاسيما وأن الهيئة من ضمن القطاعات الحكومية الأخرى المتواجدة في أماكن التجمعات والإحتفالات لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة فيما لو حدث أي مكروه لا قدر الله، حيث تواجدت جميع الفرق الاسعافية والتطوعية في كل مناطق المملكة بدون استثناء وفي كل مدينة وقرية وذلك بتوجيه من معالي الرئيس والتي أكدت على اهمية يقضة وسرعة الفرق في مباشرة اي حالة طارئة وتقديم كافة الخدمات الإسعافية في الموقع ونقل أي حالة على وجه السرعة لأقرب مستشفى إذا استدعى الأمر.

وكانت الهيئة من خلال فروعها الثلاثة عشر نسقت مع إمارات المناطق والأمانات لتحديد آليات التواجد في الأمكان التي سيتم الإحتفال فيها وكم عدد الفرق الإسعافية المستدعاه لكل موقع، إضافة لوجود عدد من الفرق الإسعافية للدعم والمساندة وتكون قريبة من مواقع الاحتفالات .

كما حرصت الهيئة على أن يكون للتطوع بالهلال الاحمر دور رئيسي في مثل هذه المناسبات وغيرها من خلال تواجد عدد كبير من المتطوعين الميدانيين في مجال الطب والتمريض وطب الطوارئ لمساندة الفرق الإسعافية في تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات والمراكز الإسعافية المنتشرة، وأكد أن توجيهات معالي الرئيس تؤكد أن جميع المتطوعين يتمتعون بأفضل المهارات التي تؤلهم لهذا العمل الإنساني النبيل وأن يكونوا بنفس المستوى من التعليم والتدريب لمنسوبي الهلال الأحمر السعودي.