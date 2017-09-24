بالصور.. الهلال يصل الإمارات استعدادا لمواجهة بيروزي الإيراني

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القادم لنادي الهلال ، إلى الإمارات ، استعدادا لملاقاة بيروزي الإيراني في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وعبر الهلال عن شكره وتقديره لما لاقاه من ترحيب في ومساندة، مؤكدا أن هذا الدعم غير مستغرب من الشعب الإماراتي الشقيق.

ويلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.