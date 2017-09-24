وزير الخزانة الأمريكي: ترمب ” سيفعل ما في وسعه ” لتجنب الحرب مع كوريا

واشنطن(صدى):

قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يريد تجنب نشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية و ” سنفعل كل في وسعنا ” لتجنب الصراع.

وقال منوتشين لمحطة (إيه.بي.سي نيوز) ” يمكنني أن أؤكد لكم أن أولوية الرئيس رقم واحد هي سلامة الشعب الأمريكي وحلفائنا… الرئيس لا يريد نشوب حرب نووية وسنفعل كل ما في وسعنا لنضمن أن ذلك لن يحدث ” .

وصعد ترامب هجومه على كوريا الشمالية مرة أخرى في مطلع الأسبوع وحذر وزير خارجيتها وزعيمها كيم جونج أون من أنهما ” لن يبقيا طويلا ” في حين نظمت بيونجيانج مسيرة ضخمة مناهضة للولايات المتحدة.