⁠⁠⁠⁠⁠الطفل بتال الأحمري يرفع صورة خادم الحرمين في أعماق البحر

محمود البلوي(صدى):

عبر الطفل بتال عبدالرحمن الأحمري، الحاصل على لقب أصغر غواص في العالم قبل عامين، عن حبه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، ورفع صورة الملك في أعماق البحر الأحمر؛ تعبيرًا عن مشاعره الوطنية الجياشة.

ورفع الأحمري، ذو السنوات السبع، التهاني والتبريكات، للقيادة الرشيدة، والشعب، بهذه المناسبة التي تهل على المملكة وقد حققت قفزات هائلة في مسيرة التطور، وبناء الإنسان والمكان.

وأشاد الأحمري بالدعم الذي يلقاه من منسوبي مدرسته الأهلية، وجميع مسؤولي التعليم بمدينة تبوك، مؤكدا أن مشاعر الفرح أكبر بكثير عن أي تعبير عنها.