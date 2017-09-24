⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. تعليم النماص تحقق في واقعة حرق طالب

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد مدير تعليم النماص عبد الله آل قاسم، أن التحقيق في واقعة، حرق طالب في الصف الأول الابتدائي، في مدرسة بمحافظة تنومة، لا زال جاريًا، من الجهة المختصة المكلفة من التعليم، لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحقه.

كان طالب في الصف الأول الابتدائي، في مدرسة بمحافظة تنومة، أصيب بحروق من الدرجة الثانية، بعد أن دفعه أحد زملائه تجاه نيران مشتعلة في مخلفات، وفق ما أكده والده، فيما فتح تعليم النماص تحقيقا في الواقعة.

وتقدم والد الطالب بشكوى عقب إصابة ابنه الخميس الماضي بحروق بليغة، مدعيا سقوط ابنه على النيران داخل ساحة المدرسة إثر دفع زميله له، نقل على إثر ذلك للمستشفى ويحتاج لعلاج وتجميل، متهمًا مسؤولي المدرسة بالإهمال والغفلة عن إشعال النيران داخل المدرسة وقت وجود الطلاب بها.