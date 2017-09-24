حرس الحدود بالخفجي ينقذ شخصين من الغرق

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع الخفجي من إنقاذ شخصين من الغرق مساء أمس الأول.

وأوضح الناطق الإعلامي، بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب أحمد بن تركي العتيبي بأنه أثناء قيام أحدى وحدات فرق البحث والإنقاذ بعملها في الكورنيش شاهدت شخصين يتعرضان للغرق وعلى الفور تم انتشالهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم لمستشفى الخفجي عن طريق الهلال الأحمر لاستكمال علاجهم.

وأهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع مرتادي الشواطئ بضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات السلامة وعدم تجاهل اللوحات التحذيرية على الشواطئ التي توضح المواقع الخطرة والممنوع السباحة بها، وعدم التردد بالاتصال على الرقم ٩٩٤ عند الحاجة لتقديم المساعدة .