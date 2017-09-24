ضبط فتاة باكستانية تزوجت 7 مرات لسرقة الأزواج
ألقت الشرطة الباكستانية، القبض اليوم الأحد، على فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، سرقت أشخاصا عبر زيجات وهمية في مدينة سرجودا بإقليم البنجاب.
وذكرت قناة ” جيو ” التليفزيونية الباكستانية أن الفتاة، تزوجت سبع مرات، خلال أربعة شهور فقط، وسرقت مقتنيات عالية القيمة من ضحاياها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 3 ساعات
سلمو لي عليها
مالقت رجال
مغير خرفااااان
حلال فيهم🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويلها من ربي زنت وارتكبت كبيرتين الزنا والسرقه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 1 ساعة
نحن في زمن كفانا الله شره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 1 ساعة
زااااااااانـــيه مالــها غــــــــير ألـــــرَجـــــم .😡😡😡.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14594 ] نشر منذ 30 دقيقة
يالطييييييف !
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 22 دقيقة
دناااوي
وصل