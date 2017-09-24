ضبط فتاة باكستانية تزوجت 7 مرات لسرقة الأزواج

إسلام آباد(صدى):

ألقت الشرطة الباكستانية، القبض اليوم الأحد، على فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، سرقت أشخاصا عبر زيجات وهمية في مدينة سرجودا بإقليم البنجاب.

وذكرت قناة ” جيو ” التليفزيونية الباكستانية أن الفتاة، تزوجت سبع مرات، خلال أربعة شهور فقط، وسرقت مقتنيات عالية القيمة من ضحاياها.