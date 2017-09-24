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ضبط فتاة باكستانية تزوجت 7 مرات لسرقة الأزواج

ضبط فتاة باكستانية تزوجت 7 مرات لسرقة الأزواج
إسلام آباد(صدى):

ألقت الشرطة الباكستانية، القبض اليوم الأحد، على فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، سرقت أشخاصا عبر زيجات وهمية في مدينة سرجودا بإقليم البنجاب.

وذكرت قناة ” جيو ” التليفزيونية الباكستانية أن الفتاة، تزوجت سبع مرات، خلال أربعة شهور فقط، وسرقت مقتنيات عالية القيمة من ضحاياها.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياويلها من ربي زنت وارتكبت كبيرتين الزنا والسرقه

[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 1 ساعة

زااااااااانـــيه مالــها غــــــــير ألـــــرَجـــــم .😡😡😡.

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