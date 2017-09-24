القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان
استضاف الإرهابي يوسف القرضاوي في قطر الإرهابي الهندي سليمان الندوي، الذي لم يمضي على طرد سلطنة عمان له 24 ساعة، بعد إساءته وتطاوله على المملكة.
واحتفى الإرهابي يوسف القرضاوي بالندوي عبر حسابه الشخصي في ” تويتر ” ، وقال في تغريدته ” مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبي ” ، ومرفقاً فيها صورة تجمعهما.
وكانت الجهات المختصة في عمان قد طالبت المحاضر سليمان الندوي مغادرة البلاد بعد أن أساء إلى المملكة، في المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب كلية العلوم الشرعية بمسقط في 19 سبتمبر الحالي.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 3 ساعات
علبة ولقت غطااااها
أثنين ثالثهم الشيطان
ومورم طاح على منفوخ
اثنينتهم علل😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان والله يصلح
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبحهم الله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلب يستضيف كلب
والله لو تستضيف بو هنود كلهم ما حسبنا حسابك ياقرداوي بية
رعد ***[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 2 ساعتين
وافق شن” طبق اثنين وثالثهما الشيطان
سالم[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
لن يغفر له الشعب القطري مافعله القرضاوي بارضهم. وان غدا لناظره قريب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصبحت قطر مثل البرميل اللي يرمى فية
كل وسخ ونتن وزبالة
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 56 دقيقة
يادافع البلاء والبلاوي
والرفيق اللي ما ياوي