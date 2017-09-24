⁠⁠⁠⁠⁠القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان

طلال الضوي(صدى):

استضاف الإرهابي يوسف القرضاوي في قطر الإرهابي الهندي سليمان الندوي، الذي لم يمضي على طرد سلطنة عمان له 24 ساعة، بعد إساءته وتطاوله على المملكة.

واحتفى الإرهابي يوسف القرضاوي بالندوي عبر حسابه الشخصي في ” تويتر ” ، وقال في تغريدته ” مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبي ” ، ومرفقاً فيها صورة تجمعهما.

وكانت الجهات المختصة في عمان قد طالبت المحاضر سليمان الندوي مغادرة البلاد بعد أن أساء إلى المملكة، في المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب كلية العلوم الشرعية بمسقط في 19 سبتمبر الحالي.