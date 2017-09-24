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  3. ⁠⁠⁠⁠⁠القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان

⁠⁠⁠⁠⁠القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان

⁠⁠⁠⁠⁠القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان
طلال الضوي(صدى):

استضاف الإرهابي يوسف القرضاوي في قطر الإرهابي الهندي سليمان الندوي، الذي لم يمضي على طرد سلطنة عمان له 24 ساعة، بعد إساءته وتطاوله على المملكة.

واحتفى الإرهابي يوسف القرضاوي بالندوي عبر حسابه الشخصي في ” تويتر ” ، وقال في تغريدته ” مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبي ” ، ومرفقاً فيها صورة تجمعهما.

وكانت الجهات المختصة في عمان قد طالبت المحاضر سليمان الندوي مغادرة البلاد بعد أن أساء إلى المملكة، في المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب كلية العلوم الشرعية بمسقط في 19 سبتمبر الحالي.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلب يستضيف كلب
والله لو تستضيف بو هنود كلهم ما حسبنا حسابك ياقرداوي بية

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 2 ساعتين

وافق شن” طبق اثنين وثالثهما الشيطان

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين

لن يغفر له الشعب القطري مافعله القرضاوي بارضهم. وان غدا لناظره قريب

[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصبحت قطر مثل البرميل اللي يرمى فية
كل وسخ ونتن وزبالة

[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 56 دقيقة

يادافع البلاء والبلاوي

والرفيق اللي ما ياوي

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