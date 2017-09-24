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بالفيديو.. فريق نسائي لممارسة الجري على كورنيش جدة

بالفيديو.. فريق نسائي لممارسة الجري على كورنيش جدة
نايف السالم(صدى):

لفت فريق ‏” bliss run “‏ للجري والذي كونته عدد من المواطنات للتشجيع على ممارسة الجري في الهواء الطلق الأنظار بعد تداول عدد من الفيديوهات لأعضائه، وهن يجرين في الشارع.

‏وأوضحت مي أبو الفرج قائدة الفريق، أن الكابتن رشا الحربي، مؤسسة الفريق، لها اهتمامات بالرياضة بصفة عامة وبالجري بصفة خاصة، وأنها أحبت أن تنقل ثقافة الجري للمجتمع السعودي وكان لديها خطة واضحة ومدروسة.


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28 تعليق

[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 3 ساعات

طروش البحر ماراح يرتاحون ولا يهدا لهم بال
الا لما يخربوا البلد

[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 3 ساعات

مره على الكورنيش بالسياكل
واليوم جري على الكرنيش
بكره يمكن سباحه بالكبيني على الكرنيش

[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اهم الشنط. يحملنها.

[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 2 ساعتين

ـ. الشنَط .ـ ماهي مشكله إذا مَقدِرَن يحمِلنها حِنا مِستِعِدين نحملها عَنهِن .😊😊.

[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه قدهن متعلقاتها في رقابهن. فيها الفلوس والجوال. والمراءه. والفاين والشبكه والعطر. هههههههههههههههههه مستحيل.

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذولا السلق الطرش مالقوا إلاهذا اليوم عشان يستعرضون أمام الشباب باليوم الوطنى ويش دخلكم تتكلمون عن المراءة السعودية روحي اعملي رياضتك في بلدك مالك خص فينا ياسلقه شوهتوا سمعتنا يا طروش ترى بيسحبون الجنسيه منكم خليكوا مؤدبين

[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلآ مالها داعي الركض على الكورنيش
لو تروحون الممشى الي جمب هيلتون
حي الزهراء
وعلى البحر
انا امشي فيه بشكل يومي
هدوء لاازعاجات ولاشي🤔

[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 2 ساعتين

باالعكس خلوهن يركضون
ليتهن يركضون ليل ونهار
خل نفتك من صجتهن شوي
كمن زوج مرهق يروح بيته يبي ينام ويرتاح
لا ثرثرة ولا هوااااش
خلوهن والله فرصة
للأسترخاء شوي🤗

[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 1 ساعة

ودني السوق ودني بيت صديقتي ودني المشغل
ودني وودني
الا خلوهن يروحن الكورنيش يركضن الين
ماتتراكض عقولهن
فكككككككككه🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 1 ساعة

انا عزااابي صح
بس شايف اخويياي المتزوجين وحاااس بالوضع
هذيلن الي يركضن باالعكس
تلقون ازواجهن هم من يشجعهن
مو من شي
بس يبون يرتاااااحون شوي
حتى بعد ماترجع المدام من الركض
تكون متعبه شوي
وبكذا يضمن الزوج ليلة هادئه
وينام مرتاح🤗

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة

ظنيت انه سباق اهروش . ماشفته الزين بركظتهن .. وقفت اعاين ولاه اكروش . تومى بعد مع سرتهن

[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ي محرومه لاصارت الزوجة مزعجه
قدك تفرح لاشفتها منشغله
حتى واحد يقلون ضاعت حرمته ف الحرم
جو عياله يصيحون
ابوي ابوي أمنا ضاااعت
قال الحمد لله😀
فرح المسكين😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 51 دقيقة

والله من المحنه

يحكهن حك والا كان اجلسن ببيوتهن

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 38 دقيقة

ماهو المشكله ان الخبر يقول انهن لفتن الأنظار مادام لفتن الانظار وقعن في المحظور

[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 35 دقيقة

ياتبر متوت واحدتن فيهن

[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 19 دقيقة

هههههههه واخيرا القرني وقع في خطأ املائي
زغردي ي انشراح صحح خطاك ي قرني😂😂

[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 17 دقيقة

معلش م شفت التصحيح الا بعد ارسال التعليق اعتذر
كنت فرحان عليك 😘

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