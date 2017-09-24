بالفيديو.. فريق نسائي لممارسة الجري على كورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

لفت فريق ‏” bliss run “‏ للجري والذي كونته عدد من المواطنات للتشجيع على ممارسة الجري في الهواء الطلق الأنظار بعد تداول عدد من الفيديوهات لأعضائه، وهن يجرين في الشارع.

‏وأوضحت مي أبو الفرج قائدة الفريق، أن الكابتن رشا الحربي، مؤسسة الفريق، لها اهتمامات بالرياضة بصفة عامة وبالجري بصفة خاصة، وأنها أحبت أن تنقل ثقافة الجري للمجتمع السعودي وكان لديها خطة واضحة ومدروسة.