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خلفان: التاريخ يستنكر قيادة الحمدين لثورات الربيع العربي

خلفان: التاريخ يستنكر قيادة الحمدين لثورات الربيع العربي
دبي(صدى):

استنكر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، أن يكون قادة الثورات العربية، هم تنظيم الحمدين.

وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد: ” عندما يكون قادة الثورات العربية حمد بن جاسم وحمد بن خليفة فإن التاريخ يستنكر ويشجب ويعض على أنامله ويتأسف لتلكم المهزلة ” .

وتابع: ” سيسجل التاريخ العربي أن أكبر لاعبي دور قادة الثورات للربيع العربي هما الحمدان وهما في الوقت نفسه من أكبر فسدة انظمة الحكم في العالم ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4032 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترعـــــلانا يا بوخلفان ويـــــكافينا شَـــــر ألخَـــــــــــــــــريف العربي .

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