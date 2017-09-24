خلفان: التاريخ يستنكر قيادة الحمدين لثورات الربيع العربي
استنكر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، أن يكون قادة الثورات العربية، هم تنظيم الحمدين.
وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد: ” عندما يكون قادة الثورات العربية حمد بن جاسم وحمد بن خليفة فإن التاريخ يستنكر ويشجب ويعض على أنامله ويتأسف لتلكم المهزلة ” .
وتابع: ” سيسجل التاريخ العربي أن أكبر لاعبي دور قادة الثورات للربيع العربي هما الحمدان وهما في الوقت نفسه من أكبر فسدة انظمة الحكم في العالم ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4032 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترعـــــلانا يا بوخلفان ويـــــكافينا شَـــــر ألخَـــــــــــــــــريف العربي .