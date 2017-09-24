خلفان: التاريخ يستنكر قيادة الحمدين لثورات الربيع العربي

دبي(صدى):

استنكر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، أن يكون قادة الثورات العربية، هم تنظيم الحمدين.

وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد: ” عندما يكون قادة الثورات العربية حمد بن جاسم وحمد بن خليفة فإن التاريخ يستنكر ويشجب ويعض على أنامله ويتأسف لتلكم المهزلة ” .

وتابع: ” سيسجل التاريخ العربي أن أكبر لاعبي دور قادة الثورات للربيع العربي هما الحمدان وهما في الوقت نفسه من أكبر فسدة انظمة الحكم في العالم ” .