قرار إقالة مدرب النصر يكلف النادي مليون و400 ألف دولار

نواف السالم(صدى):

‎كشفت مصادر مطلعة، أن قرار إدارة النصر بإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي ريكاردو جوميز، تعني أحقيته في الحصول على قيمة عقده كاملا.

وأوضحت، المصادر، أن عقد المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز مع النصر يبلغ مليونين و300 الف دولار، استلم منها مبلغ 900 ألف دولار، ولا يوجد في العقد أي بند لفسخه، وهذا يعني أحقيته بحصوله على عقده كاملا الذي يتبقى منه قرابة مليون و400 ألف دولار.

يشار إلى أن إدارة النصر قامت بتكليف مدرب الفريق الاولمبي البرازيلي روجيريو موريس ومساعده لويس فرناندو.