وفاة لاعب كمال أجسام سنغافوري خاض نزالا بالصدفة

ماجد محمد(صدى):

توفي لاعب كمال الأجسام السنغافوري براديب سبرامينيان، عقب خوض نزال ضد نظيره ستيفن ليم، في النزال الافتتاحي لرياضة ” مواي تاي ” في بطولة آسيا لألعاب القوى.

وكان من المقرر أن يواجه ستيفن ليم (41 عاما)، يوم أمس السبت، غريمه سيلفستر سيم، الذي انسحب قبيل النزال، بسبب أمور متعلقة بالتأمين، على حد قوله.

وقرر براديب سبرامينيان (32عاما)، مواجهة ستيفن ليم، بعد انسحاب سيلفستر سيم، على أمل أن يصبح هذا النزال خطوة جديدة نحو الشهرة، فقاده إلى الموت بعد دقائق.

وأصدرت بطولة آسيا للألعاب القتالية، بيانا أعلنت فيه وفاة براديب سبرامينيان في مستشفى سنغافورة العام في حوالي الساعة أمس السبت، وقال البيان إنه ” وفقا للتقرير الطبي الأولي، الذي أصدرته مستشفى سنغافورة العام، تعرض براديب سبرامينيان لسكتة قلبية نتيجة فشل الجهاز التنفسي، مما أدى إلى وفاته ” ، وأضاف البيان أن التقرير الطبي النهائي سيصدر خلال 30 إلى 60 يوما.