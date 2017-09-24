بورتريه رائع لخادم الحرمين بصحبة أمير الحدود

جسار الهزيمي(صدى):

كثير ما تبقى الموهبة مدفونة تنتظر من ينتزعها إلى الأمام، ومن يؤمن بها ويشجعها، أو بحاجة إلى وقت خُلق خصيصًا ليخدمها ويجعلها تظهر للنور، هكذا ظهرت موهبة دخيل عواد الدوه الهزيمي الذي ابدع في رسم صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بجانبه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

ويتميز ” الهزيمي ” بقدرة عالية في رسم الشخصيات المختلفة بأسلوبه المبدع، وكثير ما يوضح الرسام الكثير من الافكار للمشاهد بواسطة الصور.