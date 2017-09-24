بالفيديو.. الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2017

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” عن الـ 10 أهداف المرشحة لجائزة ” بوشكاش ” لأفضل هدف، ضمن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” 2017، وعلى غير العادة تتنافس لاعبة مع 9 رجال من نجوم الساحرة المستديرة، وكذلك حارس مرمى، على لقب أفضل هدف لعام 2017، وفيما يلي الأهداف:

1- هدف كيفين برينس بواتينج لاعب لاس بالماس في شباك فياريال بالدوري الإسباني في 23 أكتوبر الماضي.

2- هدف أليخاندرو كامارجو لاعب أونيبرسيداد في مرمى هيجينز بالدوري التشيلي يوم 4 ديسمبر الماضي.

3- هدف دينا كاستيانوس لاعبة منتخب فنزويلا بمرمى الكاميرون بمونديال الناشئات بالأردن يوم 3 أكتوبر الماضي.

4- هدف موسى ديمبلي لاعب سيلتيك بمرمى جونستون بالدوري الأسكتلندي يوم 5 فبراير الماضي.

5- هدف أوليفييه جيرو لاعب أرسنال في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يوم 1 يناير الماضي.

6- هدف أفيليس أورتادو لاعب تشولوس في مرمى تيخوانا بالدوري المكسيكي يوم 1 أبريل الماضي.

7- هدف ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس بنهائي دوري الأبطال بمرمى ريال مدريد يوم 3 يونيو الماضي.

8- هدف أوسكارين ماسولكي حارس باروكا بمرمى أورلاندو بالدوري الجنوب أفريقي يوم 30 نوفمبر الماضي.

9-هدف نيمانيا ماتيتش لاعب تشيلسي السابق في مرمى توتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 22 أبريل الماضي.

10- هدف جوردي مبولا لاعب فريق برشلونة الدرجة الثانية السابق، وموناكو الحالي بمرمى بوروسيا دورتموند، بدوري أبطال أوروبا للشباب.

يذكر أن جائزة بوشكاش لأفضل هي جائزة تم استحداثها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطلب من رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر في عام 2009.

وتمنح لأصحاب أجمل الأهداف خلال العام الكروي من اللاعبين الذكور والإناث، ومنذ 2016 دخلت الجائزة ضمن جوائز الفيفا للأفضل كرويا (The Best).