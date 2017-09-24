طرق وميادين تبوك تتزين بالأعلام الخضراء احتفاء باليوم الوطني

محمود البلوي(صدى):

تزينت طرق وميادين تبوك، بالأعلام الخضراء، احتفاء باليوم الوطني للملكة الـ87، ورفرفت الأعلام على أعندة الإنارة، وعلقت لافتات تحمل صور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني الـ87، وعمت الفرحة المواطنين الذين عبروا عن حبهم للوطن بالالتفاف خلف القيادة الرشيدة ما يدل على تماسك الوطن.

وضجت الشوارع بأبواق السيارات التي كساها عَلَم التوحيد، وتزينت بالألوان الخضراء، وعلا أعمدة الإنارة علم المملكة، والإضاءات المبهرة، وارتسمت الابتسامة على الوجوه احتفالاً باليوم الوطني الـ 87 في ذكرى إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية.

وتعيش المملكة على وَقْع هذا الاحتفال بعدد كبير وغير مسبوق من الفعاليات والأنشطة المختلفة في جُلّ مناطق ومدن المملكة.