العثور على ” مريم المصرية ” بعد اختفائها أسبوعين في الحرم
عثرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة على الفتاة المصرية المختفية مريم، البالغة من العمر 16 عامًا، وذلك بالقرب من المنطقة المركزية بالمسجد الحرام.
وأوضح والد الفتاة أن الجهات الأمنية عثرت على ابنته أمس السبت في المنطقة المركزية للحرم وأنه تسلمها، وهي بصحة جيدة، مقدما شكره الجزيل لهم على اهتمامهم البالغ، وجهودهم الكبيرة.
يذكر أن الفتاة، والتي تعاني من الصرع، اختفت قبل أسبوعين من منزل أهلها الواقع بحي جبل النور بمكة المكرمة، حتى أعلن عن العثور عليها اليوم.
وكانت ” صدى ” نشرت عن تغيب الفتاة وتابعت القضية باستمرار، منذ تغيبها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه ,,
,, الله يشفيها منما فيها ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاهم الله خير على جهودهم
والحمد لله على سلامتها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19805 ] نشر منذ 1 ساعة
إي مفقود فمكه
نلقاااه عند الحرم
سبحان من جعل هذا البيت🕋آمن😘
حمودي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله على السلامه