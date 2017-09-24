العثور على ” مريم المصرية ” بعد اختفائها أسبوعين في الحرم

عادل الحربي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة على الفتاة المصرية المختفية مريم، البالغة من العمر 16 عامًا، وذلك بالقرب من المنطقة المركزية بالمسجد الحرام.

وأوضح والد الفتاة أن الجهات الأمنية عثرت على ابنته أمس السبت في المنطقة المركزية للحرم وأنه تسلمها، وهي بصحة جيدة، مقدما شكره الجزيل لهم على اهتمامهم البالغ، وجهودهم الكبيرة.

يذكر أن الفتاة، والتي تعاني من الصرع، اختفت قبل أسبوعين من منزل أهلها الواقع بحي جبل النور بمكة المكرمة، حتى أعلن عن العثور عليها اليوم.

وكانت ” صدى ” نشرت عن تغيب الفتاة وتابعت القضية باستمرار، منذ تغيبها.

اقرأ شرطة مكة تواصل جهودها لكشف ملابسات تغيب مريم المصرية