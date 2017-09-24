أمريكية تعزف النشيد الوطني للمملكة
هنأت عازفة كمان وممثلة سينمائية أمريكية، متابعيها السعوديين لديها في مواقع التواصل الاجتماعي على طريقتها الخاصة.
وظهرت ” لوبيلا غوانا ” ، في مقطع فيديو قصير وهي تعزف النشيد الوطني السعودي. وغردت قائلة: ” يوم وطني سعيد لجميع أصدقائي السعوديين ” .
Happy National Day to all of my saudi friends and followers❤️❤️🇸🇦🇸🇦❤️❤️ #SaudiArabia #saudinational #saudi pic.twitter.com/DSbLQWfZPB
— Lubella Gauna (@lubellagauna) September 23, 2017
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4030 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله عزف جميل . مشكوره يا لوبيلا .💐.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا هملالي ,,
,, خلاص ابو متعب اكل النبق ما خلا شي ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19805 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثاااااااانكيو لوبيلا
أنا من متابعينك فتويتر
أحب هاالبنيييه😘😘😘
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19126 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19805 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههه هههههههه
طاحو فيها تغزل فتويتر😂😂😂😂😂
بس انا ذيب ارسلت لها شكر ع الخاص
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗