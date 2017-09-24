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أمريكية تعزف النشيد الوطني للمملكة

أمريكية تعزف النشيد الوطني للمملكة
نورة الشهري(صدى):

هنأت عازفة كمان وممثلة سينمائية أمريكية، متابعيها السعوديين لديها في مواقع التواصل الاجتماعي على طريقتها الخاصة.

وظهرت ” لوبيلا غوانا ” ، في مقطع فيديو قصير وهي تعزف النشيد الوطني السعودي. وغردت قائلة: ” يوم وطني سعيد لجميع أصدقائي السعوديين ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا هملالي ,,

,, خلاص ابو متعب اكل النبق ما خلا شي ,,

[ عدد التعليقات: 19126 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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