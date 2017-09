أمريكية تعزف النشيد الوطني للمملكة

هنأت عازفة كمان وممثلة سينمائية أمريكية، متابعيها السعوديين لديها في مواقع التواصل الاجتماعي على طريقتها الخاصة.

وظهرت ” لوبيلا غوانا ” ، في مقطع فيديو قصير وهي تعزف النشيد الوطني السعودي. وغردت قائلة: ” يوم وطني سعيد لجميع أصدقائي السعوديين ” .

Happy National Day to all of my saudi friends and followers❤️❤️🇸🇦🇸🇦❤️❤️ #SaudiArabia #saudinational #saudi pic.twitter.com/DSbLQWfZPB

— Lubella Gauna (@lubellagauna) September 23, 2017