أمريكية تعزف النشيد الوطني للمملكة

نورة الشهري(صدى):

هنأت عازفة كمان وممثلة سينمائية أمريكية، متابعيها السعوديين لديها في مواقع التواصل الاجتماعي على طريقتها الخاصة.

وظهرت ” لوبيلا غوانا ” ، في مقطع فيديو قصير وهي تعزف النشيد الوطني السعودي. وغردت قائلة: ” يوم وطني سعيد لجميع أصدقائي السعوديين ” .