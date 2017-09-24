احتفال المصريين باليوم الوطني على كورنيش النيل

الأحد 24
سبتمبر
مشكورين بارك الله فيكم ,,
ماقصـرتـوا ومشكورين يا أقـــدَع نـاس ياحــلويــن .🌺.🌻.🌸.🌹.
شكرا لشعب الفرح والمرح والابتسامه الحلوه الطيبين شعب الكنانه العظيم شعب ام الدنيا الله يديم المحبه والوفاق بين الاشقاء ودام عزك ياوطني
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكورين بارك الله فيكم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4030 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقصـرتـوا ومشكورين يا أقـــدَع نـاس ياحــلويــن .🌺.🌻.🌸.🌹.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 46 دقيقة
شكرا لشعب الفرح والمرح والابتسامه الحلوه الطيبين شعب الكنانه العظيم شعب ام الدنيا الله يديم المحبه والوفاق بين الاشقاء ودام عزك ياوطني