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  3. احتفال المصريين باليوم الوطني على كورنيش النيل

احتفال المصريين باليوم الوطني على كورنيش النيل




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 2 ساعتين

مشكورين بارك الله فيكم ,,

[ عدد التعليقات: 4030 ] نشر منذ 1 ساعة

ماقصـرتـوا ومشكورين يا أقـــدَع نـاس ياحــلويــن .🌺.🌻.🌸.🌹.

[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 46 دقيقة

شكرا لشعب الفرح والمرح والابتسامه الحلوه الطيبين شعب الكنانه العظيم شعب ام الدنيا الله يديم المحبه والوفاق بين الاشقاء ودام عزك ياوطني

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