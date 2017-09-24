انتحار مواطن شنقاً في سقف منزله بعفيف

عادل الحربي(صدى):

انتحر مواطن أربعيني يعاني من أزمة نفسية، في منزله بمحافظة عفيف، مساء اليوم الأحد، بعد أن علق نفسه بسلك كهربائي في سقف المنزل.

وبعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد أشقاء المتوفى، إثر العثور عليه معلقاً نفسه في سقف غرفته وفارق الحياة، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ سنوات.

وباشرت الفرق الأمنية الواقعة وأحالتها إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة.