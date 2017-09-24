بالصور.. ” الحج والعمرة ” تحتفي بذكرى اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، برنامج مشاركة وزارة الحج والعمرة في فعاليات اليوم الوطني الـ87 للمملكة، وذكرى توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه – والذي سار على نهجه أبناؤه الملوك البررة من بعده.

وأكد وزير الحج، خلال رعايته للحفل الذي أقامته ” الوزارة ” ، ومؤسسات الطوافة، احتفاء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 المجيد للمملكة، بمقر مركز مراقبة تفويج الحجاج بطريق مكة المكرمة جدة السريع، أمس، أن هذه المناسبة العزيزة تمر على البلاد، وهي تنعم بالأمن والأمان والتنمية والازدهار والاستقرار، واحتضنت أراضيها جموع الحجيج الذين قدموا لأداء مناسك حج عام 1438هـ، الذين انطلقت قوافلهم للرجوع إلى بلادها، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حجهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ولتبدأ جميع أجهزتها وقطاعاتها المختصة، في الاستعداد لاستقبال وفود المعتمرين في هذا الشهر المبارك، وخدمتهم ورعايتهم.