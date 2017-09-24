رئيس وزراء البحرين يهنئ المملكة بمناسبة اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

هنأ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

وقال سموه خلال مشاركته باحتفالات سفارة المملكة بالمناسبة إنه ليس يوماً وطنياً للمملكة فحسب بل يوماً وطنياً لكل محب للعزة والمجد والأمن والاستقرار، وحريٌ بنا أن نحتفل جميعاً بهذا اليوم تقديراً للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في نصرة قضايا العرب والمسلمين وبما تشكله بفضل سياساتها من ثقل دولي، فمثلما هي تحتضن الكعبة التي يؤمها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لما قدره الله سبحانه وتعالى لها من رعاية الحرمين الشريفين، فهي مقصد لكل من يحرص على الاستقرار والسلام وحصناً قوياً يحتمي به كل محب لدينه ووطنه.

وأكد سموه أن المملكة، هي السند القوي والعضد المتين لأشقائها، والبلد التي يستظل الجميع بمواقفها الشجاعة في نصرة قضايا الحق والعدل، والتي رسخت دعائم الأمن والاستقرار ووحدت الصفوف في مواجهة كافة التحديات التي تمر بها الأمتين العربية والاسلامية.

وأشار سموه، إلى أن مملكة البحرين قيادة وشعباً تحمل كل التقدير والمحبة للمملكة، بقيادتها وشعبها لأن ما يربط بين البلدين الشقيقين علاقات سامية استراتيجياً وذات سياق تاريخي وعروبي قوامها الأواصر المشتركة ووحدة الدم والمصير.