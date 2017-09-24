⁠⁠⁠⁠⁠غداً.. مصر للطيران تنتهي من نقل 75 ألف حاج

عبده أبوالفضل(صدى):

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الإنتهاء غدا الاثنين بشكل رسمي من موسم عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة بتنظيم 340 رحلة طيران لنقل حوالي 75 ألف حاج وسط نجاح غير مسبوق لكل أبناء مصر للطيران.

وقال مسلم، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نجحت خطة الشركة فى عمليات تفويج الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة وسط تعاون كبير من سلطات المملكة وسلطات مطار القاهرة حيث تم توفير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتم إرسال فرق عمل متميزة من أبناء مصر للطيران إلى مطاري جدة والمدينة المنورة للمساعدة فى إنهاء إجراءات سفر الحجاج على طائرات مصر للطيران حيث لم يتم خلال هذا الموسم استئجار أية طائرات للمشاركة في نقل الحجاج حيث تم تنفيذ الجسر الجوى بكل طائرات الشركة الوطنية.

في سياق متصل صرحت مصادر مطلعة بالخطوط الجوية السعودية: نجحت الشركة فى نقل أكثر من 30 ألف حاج على طائرات الشركة خلال موسم عودتهم وتم تنفيذ خطة بإشراف ” عبدالله الحربى ” مدير الخطوط السعودية بمصر بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات الطيران ــ EAS ــ برئاسة اللواء ” محمد كامل ” رئيس الشركة حيث جاء هذا الموسم بدون أية مشاكل سواء تأخر الرحلات أو تخلف الحقائب.