وفاة رجل الأعمال هاجد بن وزير المطيري
توفي، اليوم الأحد، رجل الأعمال هاجد بن وزير المطيري، وسيصلى عليه غدٍ الاثنين بعد صلاة العصر في جامع
الراجحي بالرياض.
وهاجد بن وزير هو والد الممثل مشعل المطيري، بدأ حياته في الوظيفة العسكرية بالحرس الوطني قبل أن ينتقل للعمل في التجارة وتحديدا في مجالي العقارات والسيارات وحقق نجاحا كبيرا فيهما.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19106 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 2 ساعتين
رجل اعمال او غني او فقير الكل سيموت ويحاسب على أعماله
يارب ترحمنا وتغفر لنا وتعفي عنا اذا صرنا لما صاروا اليه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7564 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4020 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .