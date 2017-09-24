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وفاة رجل الأعمال هاجد بن وزير المطيري

وفاة رجل الأعمال هاجد بن وزير المطيري
طلال الغامدي(صدى):

توفي، اليوم الأحد، رجل الأعمال هاجد بن وزير المطيري، وسيصلى عليه غدٍ الاثنين بعد صلاة العصر في جامع
الراجحي بالرياض.

وهاجد بن وزير هو والد الممثل مشعل المطيري، بدأ حياته في الوظيفة العسكرية بالحرس الوطني قبل أن ينتقل للعمل في التجارة وتحديدا في مجالي العقارات والسيارات وحقق نجاحا كبيرا فيهما.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 2 ساعتين

رجل اعمال او غني او فقير الكل سيموت ويحاسب على أعماله
يارب ترحمنا وتغفر لنا وتعفي عنا اذا صرنا لما صاروا اليه

[ عدد التعليقات: 7564 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

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