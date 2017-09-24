وفاة رجل الأعمال هاجد بن وزير المطيري

طلال الغامدي(صدى):

توفي، اليوم الأحد، رجل الأعمال هاجد بن وزير المطيري، وسيصلى عليه غدٍ الاثنين بعد صلاة العصر في جامع

الراجحي بالرياض.

وهاجد بن وزير هو والد الممثل مشعل المطيري، بدأ حياته في الوظيفة العسكرية بالحرس الوطني قبل أن ينتقل للعمل في التجارة وتحديدا في مجالي العقارات والسيارات وحقق نجاحا كبيرا فيهما.