بالفيديو والصور.. جمعية أسر التوحد تشارك في فعالية فرحة وطن

سعيد العجل(صدى):

في احتفالية رائعة وشراكة مجتمعية هادفة، شاركت جمعية أسر التوحد في فعاليات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مع منتجع الفيصلية حيث ساهمت الجمعية بحضور عدد كبير من أسر التوحد و أبنائها من التوحديين لمنتجع الفيصلية.

ونظمت مهرجان وفعاليات متنوعة مناسبة للأسر في اجواء اسرية حميمة و قد بدأ البرنامج بتوزيع وجبات ساخنة للجميع مع وجود أنشطة محببة للأطفال كالمهرج و الرسم المرح على الوجوه ثم شارك الأطفال بترديد السلام الوطني السعودي على المسرح و بعض الفقرات الهادفة الى تنمية حب الوطن في نفوس الأبناء…والفنون الشعبية و المسابقات و ممارسة بعض الألعاب و توزيع هدايا بسيطة.

وسمح لهم بالتجول الحر في كافة أنحاء المنتجع والاستمتاع بالأنشطة الموجودة، وقد شارك الجمعية في المسيرة فريق نجوم العرب السعودي للدراجات النارية و رافق حافلات الجمعية في الطريق الى المنتجع وسط اجواء احتفالية حماسية.

وتأتي تلك المشاركة في سياق اهتمام مجلس ادارة الجمعية ممثلة برئيسة جمعية أسر التوحد سمو الأميرة سميرة الفيصل في دمج أسر التوحد في المجتمع و دعم الأسر و انخراطها في أنشطة المجتمع بما يعود على أسرة المتوحد من الشعور بالاحتواء والمشاركة المجتمعية والتعاون والترابط مع المجتمع.

وقد حضر عدد من أعضاء اللجنة الإعلامية في الجمعية في مقدمتهم الاستاذة منيرة الزومان و المشرفة على الأنشطة أ. عبير خان، وعدد من العضوات المتطوعات في الجمعية.