متحدث ” الوطني السوري المعارض ” : ضبط قتلة عروبة وحلا بركات قريبا

دمشق(صدى):

قال أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، أن ضبط قتلة المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، بات قريبا، موضحا أن الأمن التركي أصبح لديه معلومات هامة حول الحادث، جاء ذلك في تغريدة له اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن الشرطة التركية، عثرت الخميس، على جثة المعارضة السورية عروبة بركات، وابنتها الإعلامية حلا، مقتولتين ذبحاً داخل شقتهما، في تركيا.

وأكدت الشرطة لتركية أن الجناة أقدموا على إلقاء مواد تنظيف فوق جثتيهما لتأخير انبعاث الرائحة.

وشيعت عروبة وابنتها حلا، إلى مثواهما الأخير، في تركيا، السبت، وسط حضور مكثف لمختلف أطياف المعارضة السورية.