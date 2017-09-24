بالصور.. ” الهلال الأحمر ” بجدة يشارك في فعاليات اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن هيئة الهلال الاحمر بالمحافظة شاركت افراح المملكة في يومها الوطني بعدة فعاليات بتواجد الفرق الاسعافية في اماكن اقامت الفعاليات.

وهي على النحو التالي

1- فعالية المصاحبة للعرض الجوي الأول امام فندق جدة روز ورد على الكورنيش : على مدى ثلاث ساعات بداء من الساعة الرابعة عصرآ حتى الساعة السابعة مساء من يوم السبت الموافق 1438/1/3.

2- فعالية المصاحبة للالعاب النارية : الموقع طريق الملك امام مركز ردسي مول التجاري : على مدى ثلاث ساعات بداء من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة العاشرة.

3- فعاليات صندوق اليوم الوطني: الموقع ممشي شارع فلسطين امام نافورة الملك فهد : على مدى خمس ساعات من الثامنة مساء حتى الساعة الواحدة صباحآ

فعالية المهرجان الغنائي الكبير: الذي تم في ملعب الجوهرة بصالة المغلقة على مدى خمس ساعات من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية صباحآ.

ولقد عكست هذه الفعاليات مجتمعتن مقدار حجم التلاحم الكبير بين ابناء هذا الوطن من كل فئاته مع قيادته، حيث قامت الهيئة من خلال فرعها بالمحافظة، بتزيين مراكز الاسعاف بالأعلام التى تعكس بهجه هذا اليوم وتميزه، كما قامت بتوزيع الهدايا والاعلام والورد والكابات والبرشورات التوعوية في النقاط الموضحة باليوم الوطني 87.

وختم ابوزيد تصريحه، بأن اليوم الوطني لهذا العام يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تصدت لها المملكة بلحمة وطنية بقيادة رشيدة متمنياً دوام الأمن والسلامة لهذا الوطن.