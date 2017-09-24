  • الإثنين 25

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. فيفي عبده تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

فيفي عبده تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 22 ساعة

لا قبلنا تهانيك راقصه تهنينا
ابني أخلاقك وتستري
ولا تعتقدي اذا تعرفين مواطنين يعجبون بك اننا نعجب بك أبدا
انت على باطل وتوبي لربك ودعينا في حالنا .

[ عدد التعليقات: 34409 ] نشر منذ 22 ساعة

اعقبي ياالمعفنه ,, الخلا عنا بعيد ,,

[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 23 دقيقة

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *