فيفي عبده تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

الإثنين 25
سبتمبر
لا قبلنا تهانيك راقصه تهنينا
ابني أخلاقك وتستري
ولا تعتقدي اذا تعرفين مواطنين يعجبون بك اننا نعجب بك أبدا
انت على باطل وتوبي لربك ودعينا في حالنا .
اعقبي ياالمعفنه ,, الخلا عنا بعيد ,,
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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الطاهره[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 22 ساعة
لا قبلنا تهانيك راقصه تهنينا
ابني أخلاقك وتستري
ولا تعتقدي اذا تعرفين مواطنين يعجبون بك اننا نعجب بك أبدا
انت على باطل وتوبي لربك ودعينا في حالنا .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34409 ] نشر منذ 22 ساعة
اعقبي ياالمعفنه ,, الخلا عنا بعيد ,,
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 23 دقيقة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣