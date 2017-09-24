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بالفيديو.. ماجد الشهراني يهنئ المملكة باليوم الوطني 87

بالفيديو.. ماجد الشهراني يهنئ المملكة باليوم الوطني 87
خاص(صدى):

قدم الدكتور ماجد الشهراني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب ” الشهراني ” ، عن سعادته البالغه في ذكري الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، كما أعلن المبايعة والمباركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2142 ] نشر منذ 1 ساعة

عاش _ سلمان _ ملكنا

حفظ الله بلادنا من كل شر

[ عدد التعليقات: 2142 ] نشر منذ 1 ساعة

عاش _ سلمان _ ملكنا

حفظ الله بلادنا من كل شر

[ عدد التعليقات: 7564 ] نشر منذ 49 دقيقة

عاش _ سلمان _ ملكنا

حفظ الله بلادنا من كل شر

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