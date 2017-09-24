الأربعاء.. صرف رواتب برج الميزان

طلال الغامدي(صدى):

يترقب المواطنون بشغف يوم الأربعاء المقبل موعد صرف أول راتب في العام الهجري الجديد 1439.

وطبقًا لنظام صرف الرواتب بالأبراج من المقرر أن يتم صرف راتب الموظفين الحكوميين عن برج الميزان في اليوم السابع من شهر المحرم الجاري.

ويوافق موعد صرف راتب المواطنين اليوم الخامس من برج الميزان الذي يصادف يوم الأربعاء 7 محرم 1439هـ – الموافق 27 سبتمبر 2017م.

وكانت وزارة المالية اعتمدت قبل عدة أشهر آلية جديدة لصرف الرواتب طبقًا للأبراج الشمسية.

وتقدر قيمة التوفير في بند الرواتب لموظفي القطاع الحكومي بعد تحويلها لنظام السنة الشمسية الجديد نحو 9.83 مليار ريال سنوياً.