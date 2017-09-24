خادم الحرمين يعزِي هاتفيا في وفاة مران بن قويد

عادل الحربي(صدى):

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خالص التعازي في وفاة مران بن قويد الذي انتقل إلى جوار ربه أمس السبت، عن عمر ناهز 105 أعوام.

وأجرى خادم الحرمين اتصالاً هاتفيًا مع تركي نجل الفقيد مران بن قويد عبر له فيه عن مواساته وخالص تعازيه.

بدوره شكر ابن الفقيد مران بن قويد، خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة داعيًا له بطول العمر ووافر الصحة.

وأشاد المغردون بهذه اللفتة الطيبة من خادم الحرمين التي تؤكد اهتمامه بتفقد أبناء الوطن والوقوف معهم في الشدائد والمحن رغم كثرة مشاغله.

وكان الدكتور محمد ابن الفقيد مران بن قويد قد أعلن أمس عن وفاة والده فيما سيتم الصلاة عليه بعد عصر اليوم من جامع شقيقه في وادي الدواسر.