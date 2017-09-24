⁠⁠⁠⁠⁠رئيس إقليم كردستان: ماضون قدماً في الاستفتاء ونرفض لغة التهديد

بغداد(صدى):

قال رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أنهم ماضون قدماً في الاستفتاء ويرفضون لغة التهديد، مضيفاً أن الاستفتاء مجرد خطوة أولى وستكون بعده عملية طويلة.

وأكد بارزاني في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد بشأن استفتاء الإقليم، أنهم مستعدون لمواجهة أي عدوان، ولن يستطيع أي مسؤول سياسي أو عسكري إيقاف الاستفتاء، مشيرا إلي أن معارضي الاستفتاء والمجتمع الدولي سيتعاملون مع الأمر الواقع.

دعا بارزاني شعب كردستان إلى التوجه غدا إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أنه أيًا كان الثمن فهو أهون من الانتهاء لمصير مجهول أسود، حسب تعبيره.