مظاهرة عربية أمام الأمم المتحدة تنديدًا بدعم قطر للإرهاب

جنيف(صدى):

تظاهر العشرات من الجاليات العربية المقيمة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، اليوم الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، تنديدًا بدعم قطر للإرهاب وتمويله في المنطقة العربية.

وشدد المشاركون على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدوره في مواجهة تمويل الإرهاب الذي تمارسه قطر، وفضح دورها في زعزعة استقرار المنطقة حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المتظاهرون أهمية دور الجاليات العربية بأوروبا في كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام فى الغرب والمسئولين الغربيين من أجل أن تتضامن دولهم في مواجهة وباء الإرهاب الذي بات ممولوه معروفين للعالم أجمع.