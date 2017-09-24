غداً.. رئيس شؤون الحرمين يدشن برامج تعزيز قيم المواطنة

نايف السالم(صدى):

يُدشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس غداً برامج وفعاليات الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي ” تعزيز قيم المواطنة ” .

وتأتي الفعاليات التي تستمر لتسعة أيام حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز قيم المواطنة, لدى موظفيها وقاصدي الحرمين الشريفين وتفعيلها من خلال عدد من الفعاليات, إلماماً بدورها الفاعل في إبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتضم البرامج والفعاليات سلسلة من المحاضرات المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة, يشارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين وعدد من المشايخ وتشتمل على (اللحمة الوطنية وأهميتها، مهددات الأمن الفكري، التلاحم بين الرعاة والرعية وأثره في الوحدة الوطنية، الأمن الفكري وأهميته في حفظ الأمن الوطني، الانتماء للوطن وولاة الأمر، مسؤولية المواطن في حفظ أمن الوطن، جهود المملكة، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، المواطنة الحقة، تعزيز قيم المواطنة، مكانة الوطن في الإسلام).