إيران وتركيا توقفان الرحلات الجوية من وإلى كردستان العراق

طهران(صدى):

أوقفت إيران رحلاتها الجوية من وإلى كردستان العراق اليوم الأحد، رداً على خطة من حكومة الإقليم التي تتمتع بحكم ذاتي لإجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق، وبدأت طهران مناورات عسكرية قرب الحدود مع كردستان.

وحظر الرحلات الجوية هو أول إجراء انتقامي ملموس ضد الاستفتاء الكردي الذي يجرى غداً الإثنين والذي ترفضه حكومة بغداد، وجارتاها القويتان إيران، وتركيا.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن طهران أوقفت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية، في إقليم كردستان العراق، تلبيةً لطلب من الحكومة المركزية في بغداد.

وتخشى طهران وأنقرة أن يؤجج الاستفتاء النزعة الانفصالية بين الأكراد فيهما.

وتُساند إيران أيضاً جماعات شيعية تحكم أو تسيطر على مناصب أمنية وحكومية كبيرة في العراق، منذ غزو الولايات المتحدة في 2003 للبلاد، والذي أطاح بصدام حسين.

ورفضت حكومة إقليم كردستان العراق دعوات لتأجيل الاستفتاء من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي تخشى أن يتسبب في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية من جهتها أن مجلس الأمن القومي التركي أصدر بياناً الأحد، قال فيه إنه سيُغلق الأجواء التركية ستغلق في وجه الطائرات التي تنطلق من والى اقليم كردستان العراق.