غذاء المستقبل سيتألف من الطحالب والحشرات
في ظل توقعات بتزايد الطلب على البروتينات وزيادة عدد سكان العالم خلال السنوات العشر القادمة، بدأ صناع الغذاء يفكرون في بدائل للحصول على البروتين اللازم للإنسان، ووجدوها في الطحالب البحرية الدقيقة (الميكروطحالب) والحشرات، وذلك لتلبية الطلب على اللحوم واستبدالها بها لتقديمها كغذاء لحوالي ملياري شخص يومياً.
وشرحت جان ميشل شاردينى، الباحثة في الصندوق الفرنسي للتغذية والصحة، أن بعض الدول الأوروبية تسمح بذلك مثل بلجيكا، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الأشخاص الذي لديهم حساسية للقشريات، والذين يتفادون تناول الحشرات، موضحة أن الحشرات هي مصدر رئيسي لبروتين.
وكانت فرنسا افتتحت في فبراير الماضي، قرية لتربية الحشرات لاستخدامها في تغذية الطيور والخنازير قبل استخدامها للإنسان، أما بالنسبة للطحالب الدقيقة (ميكروطحالب)، فهناك نوعان: (سبيرولين، وكلوزيلا)، والمستخدم في صنع عجينة الشيكولاتة بدلاً من عجينة البيض، كذلك في عصير البرتقال، ولكن مازال الخبراء يحذرون من هذه البدائل، وتفضيل المنتجات العضوية عليها، أو الاعتماد على البروتينات النباتية، فليس من السهل تقبل هذه الأطباق من كل المواطنين لذلك يجب التفكير كثيراً قبل اللجوء إلى هذه البدائل.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب في أي بياره يبيعونه .؟ أكرَمكم الله .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههههههه اشوف بعض الناس صار يطيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب تحتاجون ذء🐁🐀🐁🐀🐸🐸🐸🐸🐸🐞🐞🐞🐞🐞والى خلاص اكتفيتم منها
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 5 ساعات
لست محرومه
الوسام طار وش السالفه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 5 ساعات
والله تعبان فيه واخرها كذا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يكرمنا من واسع فضله ولايحوجنا لاكل الحشرات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههه 🎗🎗 هذي بدل الوسام العوض ولا القطيعه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 5 ساعات
عاد شوف حتى الون مختلف. لون البحر والسماء
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب . أكيد يخيتي أل طيب كِل مَن يقلده لأنه طيب . ولو ماكان طيب محدن قلده طيب .
.
ططططططططططططططططططـــــــــيب .🌹.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يقرفكم انتم وعيشتكم القشرا ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 4 ساعات
الحوش عندي مليااااان نامس وفراشات
حيااااااكم الله
تمو🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14594 ] نشر منذ 2 ساعتين
يييييييييييع
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 2 ساعتين
تخيلي ي محرومتي
تدخلين السوبرماركت
تلقين علب المواد الغذائية والتونه والفول ووووووو
كلها صارت حشرات
عنااااكب🕸وفراشات🦋ونحل🐝وام ٤٤🐛ونمل🐜
وعقارب🦂
و🐞🕷🐢🦎
هههههههه ههههههههههه
أهم شي تأكدي من تاريخ الصلاحية قبل تشترين
وعليتس باالعافيه🤗🤗🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 2 ساعتين
والبزارين يسرحون المدرسة
ومعهم سندوتشااات نقانق 🌭🌮🌯
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسيطه. اخذ اطول مدة صلاحيه. وادور معها بس. مذبوح. بالصعق الكهربائيالكهربائي. واغلفها وارسلها لك. هديه ما من ورها جزيه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا احلى من كذا
همي همي