مرضى الصداع النصفى المزمن عرضة للمعاناة من آلام الفك
أفادت دراسة طبية أن مرضى الصداع النصفي المزمن، هم أكثر عرضة بمعدل ثلاث مرات للمعاناة من اضطرابات عظام الفك الشديدة.
توصل الباحثون بكلية الطب جامعة ريبيراو بريتو في البرازيل، إلى أنه كلما جاءت هجمات الصداع النصفى شديدة، ترتفع فرص المعاناة مما يسمى بالاضطراب الصدغي الفكي (تمد)، وهو اضطراب يصاحبه ألم عند تحريك مفصل الفك والعضلات المحيطة به.
وكشفت النتائج أن علامات وأعراض الاضطراب الصدغي الفكي، جاءت بين 54% من المشاركين في الدراسة؛ ممن لا يعانون من الصداع النصفى، ونحو 80% بين مرضى الصداع النصفى العرضي، ونحو 100% بين مرضى الصداع النصفي المزمن؛ ويربط المفصل الصدغي الفكي بعظام الفك والجمجمة؛ وبالتالي فإن أعراض الاضطراب تشمل صعوبة في المضغ والتوتر.
كما أظهرت النتائج، أن المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن- وهو ما يعني حدوث هذه النوبات أكثر من 15 يوماً في الشهر – ترتفع بينهم بمعدل ثلاث مرات حدة أعراض الاضطراب الصدغي الفكي.
وقال الباحثون: ” ن تكرار هجمات الصداع النصفي قد يزيد من الحساسية للألم ” ، وقال الباحث الرئيسي ديبورا غروسي، إن مرضى الصداع النصفي هم أكثر عرضة للعلامات وأعراض الاضطراب الصدغي الفكي، ولكن العكس ليس صحيحاً.. هناك حالات من المرضى الذين يعانون من الاضطراب الصدغي الفكي الشديد الذين لا يعانون مع الصداع النصفي.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يكافينا وإياكم شَر ألمَرَض .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 5 ساعات
امين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 2 ساعتين
وازيدكم. من تجربه. وخبره. كبيره في الصداع النصفي المزمن
1 شد في الرقبه.
2ثقل في الراس
3وجع في الاسنان
4وجع في الانف
5انخفاض في الرؤيه او وغشاوه
6 ومره تحس راسك ينبض تقول اشارة مرور ومره. تحس. مسامير تندق في راسك
7ماتبغي الصوت ولا انور ولا الاكل ولا اهواء البارد
8. جسمك. كله متسطل.
شفتم. اني خبره. لان ليس من درس كمن جرب التجربه خير برهان
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 2 ساعتين
المرض ذا مامنه علاج الله يعين 💔💔💔😌😌
ام البنات[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ان بنتي تربط ع عيونها شال اسود صوف وتطفي النور وم تخرج من الغرفه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 2 ساعتين
ام البنات
وش فيها سلامات
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــيب . يخيتي ليه ما كملتيهم .10.؟ تراني أمزَح الله يسترمن الرد .😊.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين كل مصدع ومتصدع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ام الحلوات بنتك كم عمرها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشافيها ويعافيها يا خيتي ام البنات .اللهم آمــين يارب العالمين .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحلالاه يالوسام
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 1 ساعة
كل مرض وله علاج
الشقيقه
عليك بالبنادول خليه معك على طول
ام البنات[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه لست محرومه متخرجه من الجامعه والعام زواجها والحين معها بنوته عمرها شهور
اخصائي عندها صداع نصفي اذا جاها حالها يحزن 😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يعينها بس انتبهي لها. لانها ممكن تفقد الوعي اذا هي شقيقه اما الصداع العادي ما ادري عنه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 32 دقيقة
بالله ياصدى غيري الصوره. حرام بالله. طلخ ما اشوفها قلبي يتعبني
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يشفيها
عاجلا غير اجل
اقرأي عليها
وراجعي فيها طبيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 25 دقيقة
بالله ياصدى غيري الصوره. حرام بالله. كل ما اشوفها قلبي يتعبني
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14594 ] نشر منذ 23 دقيقة
أم البنات قولي لها لا تهمل نفسها أتوقع الأعراض اذا زادت تسبب لها لا قدر الله شي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياناسوا عليها
البنت بتذبحني
حكيها عسل
تعرف نفسها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يشفيها وعافيها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 15 دقيقة
دانه خذي 🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨شوفي شغلك