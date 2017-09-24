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بالفيديو.. الفراج يوجه رسالة لقائد فريق الاتحاد المعتزل

بالفيديو.. الفراج يوجه رسالة لقائد فريق الاتحاد المعتزل
نواف السالم(صدى):

أرسل الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة خاصة للأسطورة محمد نور قائد فريق الاتحاد المعتزل، بعد الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة
ونشر الفراج نص كلمة محمد نور عبر صفحته الشخصية، وعلق عليها قائلاً: ” ستبقى في ذاكرة وقلوب الناس، محمد نور ورسالة هادفة لمكافحة المخدرات والمنشطات، شكرًا لصاحب الفكرة ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 15 ساعة

وليش ما لبست شعار الوطن

[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 15 ساعة

اسطوره يعني قدوة ومن يطرد من الباب الخلفي بسبب المنشطات ليس اسطوره ولا يقتدي به الا امثاله

[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 14 ساعة

الله يهديك يا فراج اي قدوة هذا ثبت انه تعاطي منشطات و هي صفة المخدرات الله يصلحة بس الشق اكبر من الرقعة

[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 12 ساعة

هوظرد غلى شان المخدرات ووليد الفراج لن ينساه ليتهم رقدوا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

اتوقع ان مفتاح الاستديو مع الفراج وقايلين له متى ماخلصت اطلع وقفل الباب ومتى مابغيت تعال وارطن على كيفك …. او انه ساكن في الاستديو … والله اعلم

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