بالفيديو.. الفراج يوجه رسالة لقائد فريق الاتحاد المعتزل

نواف السالم(صدى):

أرسل الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة خاصة للأسطورة محمد نور قائد فريق الاتحاد المعتزل، بعد الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة

ونشر الفراج نص كلمة محمد نور عبر صفحته الشخصية، وعلق عليها قائلاً: ” ستبقى في ذاكرة وقلوب الناس، محمد نور ورسالة هادفة لمكافحة المخدرات والمنشطات، شكرًا لصاحب الفكرة ” .