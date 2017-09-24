بالصور.. سوبارو فورستر تستعد للشتاء بباقة تكنولوجيا EyeSight

متابعات(صدى):

قامت سوبارو بتوفير مزيد من التحسينات لعائلة فورستر وأحد أهم هذه التحسينات تشمل توفير تكنولوجيا EyeSight لها والتي تتمثل في نظام مساعدة متطور للسائق تستند الي كاميرتين ستيريو علي جانبي مرآة الرؤية الخلفية لرصد علامات حارات المرور والسيارات الأخرى والمشاه أمام السيارة, وتعتبر تقنية EyeSight تكنولوجيا قيادة شبه ذاتية تعمل مع نظام مثبت سرعة قابل للتكيف ومكابح قبل التصادم .

كما تعمل مع نظام ادارة الخانق قبل التصادم ونظام التحذير من مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على المسار ونظم تحذير وتنبيه أخرى. ويمكن لـ EyeSight السيطرة علي الخانق والمكابح والتوجيه للمساعدة في تجنب أو تقليل احتمالات وقوع الحوادث على السرعات العالية, علاوة على ذلك فقد ذكرت سوبارو أن هذه التكنولوجيا مطورة للتعامل بصورة مختلفة وفردية مع حالات المرور المختلفة.

كما يمكن لها تخفيض انبعاثات الكربون بجانب تقليل التأثيرات الاقتصادية للتكدسات المرورية, وتتوفر التقنية بصورة قياسية في اصدارات XE Lineatronic و XE Premium Lineatronic وستبدأ مبيعات هذه الاصدارات بهذا التحديث بداية من أكتوبر في بريطانيا بسعر يبلغ 39.211 دولار. كما ستحصل هذه الموديلات علي راديو DAB وهوائي زعنفة القرش باللون الأسود بدون تكلفة اضافية.