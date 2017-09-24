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مسن يلتقي شقيقته بعد 67 عاماً من الفراق

مسن يلتقي شقيقته بعد 67 عاماً من الفراق
لندن(صدى):

في مشهد درامي وعاطفي مؤثر جذب إليه وسائل الإعلام المحلية التقى رجل بريطاني سبعيني بشقيقته التي لم يكن يعلم بوجودها، بعد نحو 67 عاماً من افتراقهما .

وكان جون إنتوايسل (74 عاماً) يجهل حقيقة أن جزءاً من أسرته يعيش في كندا، حتى تم تعقبه من قبل أحد أفراد الأسرة في 2013، والذي مهد للقائه بأخته غير الشقيقة، بعد نحو 7 عقود لم يكن يعلم خلالها بوجودها .

وكان جون، تلقى مكالمة هاتفية، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً، من شخص غريب، يخبره أن والدته تقرؤه السلام من كندا، لكن كرستين كيترنغهام كشفت مؤخراً، أن هذا الشخص، كان والدها سيريل بين، الذي اربطت به والدتهما بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان جون يبلغ من العمر 3 سنوات فقط، عندما غادرت والدته البلاد، في أعقاب طلاقها، ومنح القاضي حضانته لوالده، والذي أخفى عنه حقيقة ما حدث، ليعتقد أن زوجة والده الثانية إيرين هي والدته الحقيقية.

ولكن في 2013، تلقى جون رسالة من ابن عمه غلينيس سواتمان، والذي تكفل بمنحه فرصة التواصل مع أخته غير الشقيقة كريستين، ليلتقي الاثنان أخيراً في محطة يورك ريلوي يوم السبت الماضي للمرة الأولى.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله ..

[ عدد التعليقات: 19805 ] نشر منذ 1 ساعة

لحظات مؤثرة جدآ
غبت عن والدتي١٧سنة
ويوم رجعت وشافتني أغمى عليها
ف أضطرينا نكمل باقي اللحظات فمستشفى الملك فهد باالدمام🤗

[ عدد التعليقات: 14584 ] نشر منذ 15 دقيقة

سبحان الله ذا الدنيا تجمع وتفرق

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