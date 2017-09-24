مسن يلتقي شقيقته بعد 67 عاماً من الفراق
في مشهد درامي وعاطفي مؤثر جذب إليه وسائل الإعلام المحلية التقى رجل بريطاني سبعيني بشقيقته التي لم يكن يعلم بوجودها، بعد نحو 67 عاماً من افتراقهما .
وكان جون إنتوايسل (74 عاماً) يجهل حقيقة أن جزءاً من أسرته يعيش في كندا، حتى تم تعقبه من قبل أحد أفراد الأسرة في 2013، والذي مهد للقائه بأخته غير الشقيقة، بعد نحو 7 عقود لم يكن يعلم خلالها بوجودها .
وكان جون، تلقى مكالمة هاتفية، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً، من شخص غريب، يخبره أن والدته تقرؤه السلام من كندا، لكن كرستين كيترنغهام كشفت مؤخراً، أن هذا الشخص، كان والدها سيريل بين، الذي اربطت به والدتهما بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان جون يبلغ من العمر 3 سنوات فقط، عندما غادرت والدته البلاد، في أعقاب طلاقها، ومنح القاضي حضانته لوالده، والذي أخفى عنه حقيقة ما حدث، ليعتقد أن زوجة والده الثانية إيرين هي والدته الحقيقية.
ولكن في 2013، تلقى جون رسالة من ابن عمه غلينيس سواتمان، والذي تكفل بمنحه فرصة التواصل مع أخته غير الشقيقة كريستين، ليلتقي الاثنان أخيراً في محطة يورك ريلوي يوم السبت الماضي للمرة الأولى.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4030 ] نشر منذ 5 ساعات
مـــــــــــــــــــــبروك أللقاء .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 3 ساعات
تصير ليش لا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34366 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ..
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19805 ] نشر منذ 1 ساعة
لحظات مؤثرة جدآ
غبت عن والدتي١٧سنة
ويوم رجعت وشافتني أغمى عليها
ف أضطرينا نكمل باقي اللحظات فمستشفى الملك فهد باالدمام🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19126 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19126 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت فين دجيت عن الكهله 17سنه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4030 ] نشر منذ 1 ساعة
يخيتي لست محرومه ماهي 17سنه هي 67 سنه.😊.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19805 ] نشر منذ 52 دقيقة
محرومه سبق وتكلمت وعلمتكم السالفة
فحدى التعليقات
ابقعد كل اشوي اعيد😡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19126 ] نشر منذ 21 دقيقة
هاه والله ماشفتها سالفتك
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19805 ] نشر منذ 17 دقيقة
أجل روحي تويتر
تلقينها هنااااك🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14584 ] نشر منذ 15 دقيقة
سبحان الله ذا الدنيا تجمع وتفرق