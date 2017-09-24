فيروس زيكا قادر على قتل الخلايا السرطانية في مخ البالغين

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسات علمية حديثة قام بها البروفيسور الأمريكي ” جريمى ريشى ” وفريقه البحثي في كلية الطب جامعة ” سان دييجو ” الأمريكية، أن فيروس ” زيكا ” – الذي مازال يهدد المرأة الحامل حتى الآن لما له من تأثير سيئ على مخ الأجنة – يمكن أن يساعد اليوم في علاج سرطان المخ خاصة نوع ” الورم الأرومي ” والذي يعالج عن طريق الاستئصال الجراحي، والعلاج الإشعاعي والكيميائي؛ لضمان بقاء المريض على قيد الحياة، ليستمر بعد ذلك لمدة عامين فقط.

وأشار البروفيسور الأمريكي إلى أن الفيروس يقتل الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة، وأجريت التجارب الأولية على عدد من الفئران التي تم حقنها بالفيروس، وبعد مرور أسبوعين من الحقن تمكن الفئران من التخلص من عدد كبير من الخلايا السرطانية والعيش لمدة أطول.

يذكر أن الخلايا الجذعية في المخ تلعب دورًا هامًا فيما يتعلق بوظائف الذاكرة، كما يحتوى مخ الشخص البالغ على خلايا ” الخلية النخاعية السلف ” (وهي خلية مشتقة من الخلايا الجذعية المكونة للدم)، وفيروس ” زيكا ” لا يؤثر على المخ بين البالغين مثل تأثيره على مخ الأجنة.