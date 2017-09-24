غدًا.. السيسي يبحث في الإمارات ” حماية الأمن القومي العربي “

القاهرة(صدى):

يتوجه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غداً الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأكد المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان له اليوم الأحد، أن الرئيس المصري سيتناول خلال الزيارة مع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وأضاف المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن ” زيارة السيسي لأبوظبي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها ” .