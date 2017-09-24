بالفيديو.. لحظة مصرع عامل أسفل جبل قمامة

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم ، للحظة سقوط عامل اسفل القمامة ما أسفر عن وفاته .

وظهر العامل في بداية اللّقطات يصطدم بشاحنة جمع القمامة عن طريق الخطأ، حيث قامت بدفعه ما أدّى إلى وقوعه وسط النفايات ودفن حياً تحتها.

ويمكن رؤية رجال الإطفاء يحاولون في يأس الوصول إلى الرجل من خلال التفتيش في النفايات بأيديهم، واستغرق الأمر ساعتين للوصول إلى الرجل لكنّه كان قد فارق الحياة.