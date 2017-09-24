5 أنواع من النساء ينفر منهن الرجال
كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن مجموعة أنواع من النساء ينفر منهن الرجل ويتجنب الارتباط بهن :
1- المرأة التي تتشبث بالرجل
هذا النوع من النساء عادة ما يظهر حاجته الماسة للزواج. وهذا التشبث هو مزيج من الشعور بعدم الأمان وحب الاستحواذ وقضايا أخرى تتعلق بالثقة بالنفس. لذا يحاول الرجل أن يتجنب الارتباط بهذا النوع من النساء.
2- المرأة المعتدة بنفسها
يتنافس الرجال على الفوز بهذا النوع من النساء، وينجذبون بشكل كبير إليهن لأنهن يمثلن تحدياً لهم ، ولكن بسبب القوة التي تمتلكها هذه المرأة فإن الرجل يحاول تجنب الارتباط بها لأنها قد تتخلى عنه في أية لحظة.
3- المرأة التي تعتقد بأنها الأفضل
يشعر الرجال عادة بأنهم مهددون من النساء الناجحات لأنهم يعتقدون بأن النساء الناجحات لسن بحاجة لهم، فالكثير من النساء يصرحن بأنهن لسن بحاجة للرجال للعيش بسعادة، لأنهن يكسبن المال، و يمتلكن منزلاً خاصاً، ويتمتعن بحياة اجتماعية رائعة. لذا يحاول الرجال الابتعاد عن هذا النوع من النساء.
4- المرأة الثرثارة
يعتبر الرجل، المرأة الثرثارة امرأة مزعجة، لذا يحاول تجنب الارتباط بها. ومع أن النساء عموماً يتهمن بأنهن ثرثارات، إلا أن هنالك نوع من النساء يفرطن في الثرثرة بشكل لا يمكن للرجل أن يتحمله.
5- المرأة التي تتوقع من الرجل أن يعرف بماذا تفكر
لسبب ما تتوقع المرأة من زوجها أن يعرف تماماً بماذا تفكر على الدوام. ونتيجة لهذا الاعتقاد، تقوم باختباره بشكل مستمر مستخدمة استجابته لتلك الاختبارات كمقياس لحبه لها. لذا يجب تجنب هذا النوع من السلوك من قبل المرأة لأن القليل من الرجال يقبلون به.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 10 ساعات
أبعد عن هذي الي كنها بالعه راديو📻
صيني مدري ياباني
وأمورك زييييييينه🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14594 ] نشر منذ 9 ساعات
رقم 4 في ذي انا معكم صدقتوا 😂😫
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 9 ساعات
كذلك الرجل يكره المرأه العصبيه الغبيه ويحب المرأة الذكيه الهادئه التي تملأ بيته بالهدوء والراحة والحب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب خلاص
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 9 ساعات
كل واحد ياخذ نصيبه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههه
طيب خلاص
كل واحد ياخذ نصيبه
😊😂😁😄😅😄😂
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 5 ساعات
كله كوم والغرور وشوفة النفس كوم ثاني !!
والله ياجماعة الخير يا بعضهنا إذا أخطأت قدام عينك
إنها ما تعترف وأنت عارف و شايف وهي أبد
جحيد وأمرن بعيد . ياليتها تعترف ياليتها تعتذر
وﻻ قمت تناقشها تحسسك إنك 1 من 2 يا إنك ماتتكلم عربي
ياإن إللي قدامك ما يفهم عربي وفي اﻷخير تتركك وتمشي
وإنت عليك علامات ال !!
سعيد00[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
ودي اعرف ليش بعض الحريم تفكيرها اغلب الوقت ( ماهو ) في زوجها وبيتها واولادها وهي متفرغة اصلا لهم
وكل اهتمامها كيف تخرج كيف تشتري كيف تروح لاهلها وودها توي زي فلانه و علانه
حتى الوجبات ودها انها ماتسوي شي و اولادها ودها ان كل واحد يقوم بنفسه حتى ولو كان عمره صغير
المهم زوجها وبيتها واولادها شغل تصرييييف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اتحفنا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 3 ساعات
مافيه احد كامل لابد من وجود نقص
الكمال المطلق لله عز وجل
ولكن هناك طباع حسنه قد تغطي على السيئه
سددوا وقاربوا واصبروا على النساء بما فيهن من عيوب
وانتم يانساء اصبروا على الرجال بما فيهم من عيوب
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 3 ساعات
المفرؤض احنا اللي ننفر منهم كلهم جعلهم الماحق ونرتاح منهم
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 3 ساعات
💔🙂
والله نفسيتي هالفتره لك عليها 😌 ولازلت .. بس اخش هنا عشان انسى واتسلى 😊🌹 ..
يعني تقدر تقول ظرؤف نفسسيه ☺ ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 2 ساعتين
AS MA – ALASIRI
1000 – ﻻ باس عليش ما تشوف نفسش إلا الخير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ليش يا اسوم. تدعين عليهم بالماحق تعوذي من الشيطان والدنيا فانيه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19821 ] نشر منذ 59 دقيقة
اسوم تدعي على الناس كلها
الا انا ماتصخى علي😘
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 26 دقيقة
اسومه
خطاك السؤ
والف سلامه
يمكن النفسيه
5 ايام حولها وتعدي (لابسه هفاده)
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 24 دقيقة
الا من جد
وين اموله
دره البسامي
فاقدهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7633 ] نشر منذ 23 دقيقة
اسومه
وش جعلهم
للماحق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واحرك عليهم خلي الماحق
الله يرزقك
بواحدن ينسيك اسمك