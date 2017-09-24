5 أنواع من النساء ينفر منهن الرجال

متابعات(صدى):

كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن مجموعة أنواع من النساء ينفر منهن الرجل ويتجنب الارتباط بهن :

1- المرأة التي تتشبث بالرجل

هذا النوع من النساء عادة ما يظهر حاجته الماسة للزواج. وهذا التشبث هو مزيج من الشعور بعدم الأمان وحب الاستحواذ وقضايا أخرى تتعلق بالثقة بالنفس. لذا يحاول الرجل أن يتجنب الارتباط بهذا النوع من النساء.

2- المرأة المعتدة بنفسها

يتنافس الرجال على الفوز بهذا النوع من النساء، وينجذبون بشكل كبير إليهن لأنهن يمثلن تحدياً لهم ، ولكن بسبب القوة التي تمتلكها هذه المرأة فإن الرجل يحاول تجنب الارتباط بها لأنها قد تتخلى عنه في أية لحظة.

3- المرأة التي تعتقد بأنها الأفضل

يشعر الرجال عادة بأنهم مهددون من النساء الناجحات لأنهم يعتقدون بأن النساء الناجحات لسن بحاجة لهم، فالكثير من النساء يصرحن بأنهن لسن بحاجة للرجال للعيش بسعادة، لأنهن يكسبن المال، و يمتلكن منزلاً خاصاً، ويتمتعن بحياة اجتماعية رائعة. لذا يحاول الرجال الابتعاد عن هذا النوع من النساء.

4- المرأة الثرثارة

يعتبر الرجل، المرأة الثرثارة امرأة مزعجة، لذا يحاول تجنب الارتباط بها. ومع أن النساء عموماً يتهمن بأنهن ثرثارات، إلا أن هنالك نوع من النساء يفرطن في الثرثرة بشكل لا يمكن للرجل أن يتحمله.

5- المرأة التي تتوقع من الرجل أن يعرف بماذا تفكر

لسبب ما تتوقع المرأة من زوجها أن يعرف تماماً بماذا تفكر على الدوام. ونتيجة لهذا الاعتقاد، تقوم باختباره بشكل مستمر مستخدمة استجابته لتلك الاختبارات كمقياس لحبه لها. لذا يجب تجنب هذا النوع من السلوك من قبل المرأة لأن القليل من الرجال يقبلون به.