سيدة تنام في أحضان شقيقها بعقد زواج لمدة 24 عاماً
اكتشف زوجان باكستانيان يٌدعيان عبد الرحيم وعائشة أنهما في الأصل شقيقان وليسا ابني عمومة، بعد مرور 24 عاماً على زواجهما .
وقال الزوج عبد الرحيم الذي يبلغ من العمر 47 عامًا: “ كل شخص في المدينة كان يعرف أننا شقيقان، لكن لم يملك أحد الشجاعة لإخبارنا بذلك حتى الآن “ .
فيما أعلنت وسائل إعلام باكستانية أن الشقيقان كانا انفصلا عن بعضهما في طفولتهما بعد وفاة مأساوية لأبويهما، حيث تبنت كل منهما عائلة مختلفة، وعندما التقيا مجددًا تزوجا على اعتقاد منهما أنهما أبناء عمومة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34349 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14580 ] نشر منذ 5 ساعات
صدمه قويه 😕
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4016 ] نشر منذ 5 ساعات
… فيما أعلنت وسائل إعلام . ــ باسكتانية ــ . …
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قَـــــصدكم باكستانيه .؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19106 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 1 ساعة
الويل لمن كتم الشهادة
كان المفروض علموهم