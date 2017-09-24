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سيدة تنام في أحضان شقيقها بعقد زواج لمدة 24 عاماً

سيدة تنام في أحضان شقيقها بعقد زواج لمدة 24 عاماً
إسلام آباد(صدى):

اكتشف زوجان باكستانيان يٌدعيان عبد الرحيم وعائشة أنهما في الأصل شقيقان وليسا ابني عمومة، بعد مرور 24 عاماً على زواجهما .

وقال الزوج عبد الرحيم الذي يبلغ من العمر 47 عامًا: “ كل شخص في المدينة كان يعرف أننا شقيقان، لكن لم يملك أحد الشجاعة لإخبارنا بذلك حتى الآن “ .

فيما أعلنت وسائل إعلام باكستانية أن الشقيقان كانا انفصلا عن بعضهما في طفولتهما بعد وفاة مأساوية لأبويهما، حيث تبنت كل منهما عائلة مختلفة، وعندما التقيا مجددًا تزوجا على اعتقاد منهما أنهما أبناء عمومة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34349 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 4016 ] نشر منذ 5 ساعات

… فيما أعلنت وسائل إعلام . ــ باسكتانية ــ . …
.
قَـــــصدكم باكستانيه .؟

[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 1 ساعة

الويل لمن كتم الشهادة
كان المفروض علموهم

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