مؤسس ” فيسبوك ” يسعى لبيع أسهم بـ13 مليار دولار

نيويورك(صدى):

يعتزم مؤسس ” فيسبوك ” Mark Zuckerberg بيع ما يتراوح بين 35 و75 مليون سهم في الشركة خلال ثمانية عشر شهراً بسعر السهم الحالي، ما يعني أن قيمة الصفقة ستبلغ بين 6 مليارات ونحو 13 مليار دولار.

وبحسب بيان الشركة، فإن Zuckerberg سيستخدم المبالغ المحصلة لتمويل مبادرات خيرية تابعة له ولزوجته.

وقرر Zuckerberg إلغاء خطة مسبقة لإنشاء فئة جديدة من الأسهم تمكنه من الحفاظ على أغلبية التصويت في الشركة، حتى إذا خفض ملكيته بها، إلا أن المستثمرين رفعوا دعوى قضائية لإيقاف الخطة، ولكن إلغاءها يعني أنهم توصلوا إلى تسوية.

وكان مؤسس مارك زوكربيرغ وزوجته قد أعلنا في ديسمبر من عام 2015، التخلي عن 99%، من ثروتهما وتبلغ نحو 45 مليار دولار لفائدة مؤسسة خيرية وذلك احتفاء بولادة طفلتهما ” ماكس ” .

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك وزوجته إنهما يعتزمان التنازل عن 99 % من حصتهما في أسهم موقع التواصل الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 45 مليار دولار، لصالح مؤسسة خيرية.

وقد تعهد الزوجان تشان وزوكربيرغ حتى الآن بالتبرع بمبلغ 1.6 مليار دولار لأعمال الخير التي يقومان بها كما أنهما قاما بعدة تبرعات في 2015، بما في ذلك تبرعات لمدارس رسمية ومبادرات لتحسين الوصول إلى الإنترنت، وتبرع أيضا لمستشفى عمومي في سان فرانسيسكو حيث تعمل تشان طبيبة أطفال.

وسبق أن قام مشاهير بالتبرع بثروتهم لصالح الأعمال الخيرية على غرار ” وارن بافيت أشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك ” و ” بيل وميليندا غيتس ” الذين أنشأوا مؤسسات خيرية وتعهدوا التبرع بثرواتهم.