استهتار مفحط

الإثنين 25
سبتمبر
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، أطالب عبر هذا المنبر الإعلامي بقطع يد كل مفحط في ( بلاد الحرمين الشريفين) .
بعد شهر من قطع أيدي المفحطين القردة الخنازير أبناء القردة والخنازير ، سيرتدع البقية وتصبح الحركة
المرورية سالكة وآمنة بنسبة 100% ، ستقل نسبة الجرايم وتجمهر القردة والخنازير ليلا ونحافظ على
نظافة وسلامة المرافق العامة التي صرف عليها مليارات الريالات من خزينة الشعب ، كما أضمن لكم
بأن آباء هؤلاء القردة والخنازير لن يفكروا مجرد التفكير فقط بإنجاب مزيد من القردة والخنازير ؛ لعلمهم
مسبقًا بأن أيديهم ستقطع وتنتزع من أجسادهم العفنة النتنة- لعنهم الله.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المعنية بالأمر ؛ للتنفيذ الفوري على وجه السرعة.
بعون الله، نحن :
الحربي
مع وافر المحبة.
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الحربي[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، أطالب عبر هذا المنبر الإعلامي بقطع يد كل مفحط في ( بلاد الحرمين الشريفين) .
بعد شهر من قطع أيدي المفحطين القردة الخنازير أبناء القردة والخنازير ، سيرتدع البقية وتصبح الحركة
المرورية سالكة وآمنة بنسبة 100% ، ستقل نسبة الجرايم وتجمهر القردة والخنازير ليلا ونحافظ على
نظافة وسلامة المرافق العامة التي صرف عليها مليارات الريالات من خزينة الشعب ، كما أضمن لكم
بأن آباء هؤلاء القردة والخنازير لن يفكروا مجرد التفكير فقط بإنجاب مزيد من القردة والخنازير ؛ لعلمهم
مسبقًا بأن أيديهم ستقطع وتنتزع من أجسادهم العفنة النتنة- لعنهم الله.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المعنية بالأمر ؛ للتنفيذ الفوري على وجه السرعة.
بعون الله، نحن :
الحربي
مع وافر المحبة.