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استهتار مفحط




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 2 ساعتين

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة، أطالب عبر هذا المنبر الإعلامي بقطع يد كل مفحط في ( بلاد الحرمين الشريفين) .

بعد شهر من قطع أيدي المفحطين القردة الخنازير أبناء القردة والخنازير ، سيرتدع البقية وتصبح الحركة

المرورية سالكة وآمنة بنسبة 100‎%‎ ، ستقل نسبة الجرايم وتجمهر القردة والخنازير ليلا ونحافظ على

نظافة وسلامة المرافق العامة التي صرف عليها مليارات الريالات من خزينة الشعب ، كما أضمن لكم

بأن آباء هؤلاء القردة والخنازير لن يفكروا مجرد التفكير فقط بإنجاب مزيد من القردة والخنازير ؛ لعلمهم

مسبقًا بأن أيديهم ستقطع وتنتزع من أجسادهم العفنة النتنة- لعنهم الله.

يبلغ أمرنا هذا للجهات المعنية بالأمر ؛ للتنفيذ الفوري على وجه السرعة.

بعون الله، نحن :

الحربي

مع وافر المحبة.

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