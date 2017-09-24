بالفيديو.. مسؤول مصري: اليوم الوطني للمملكة مصدر فخر للأمة العربية

نايف السالم(صدى):

قال عبدالوهاب توفيق، عضو اتحاد المصريين بالخارج، إن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، مصدر فخر، وفرحة للأمة العربية جميعا، مشيرا إلى أن شعوره بالفرحة في اليوم الوطني المصري، هي نفسها مشاعر الفرحة بيوم المملكة الوطني.

وأضاف لـ ” صدى ” ، أن اليوم الوطني، مناسبة جميلة وجليلة، مؤكدا أن المملكة هي بلده الثانية التي قضى فيها زهرة شبابه، ويشعر بغربة عندما يذهب إلى القاهرة والعكس.

وتمنى ” توفيق ” ، التقدم والتوفيق، لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.

وتشهد المملكة هذه الأيام احتفالات في كافة أرجاء البلاد، بمناسبة اليوم الوطني الـ87، وتشاركه العواصم العربية والدولية.

